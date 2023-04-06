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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!
Giriş Tarihi: 06.04.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 15:05

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!

Güzel oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!

Zehra Çilingiroğlu, spor tutkusunu hem anne hem de babasından aldı. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!

Zehra Çilingiroğlu, karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!

Takvim'in haberine göre; Kick boks, fitness ve golf gibi sporlar yaptığını söyleyen 25 yaşındaki genç kız, "Hobi olarak da yürüyorum" dedi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!

SADE ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURDU!

Zehra Çilingiroğlu, Rumelihisarı ve Kuruçeşme arası gidip gelerek de 10 kilometre yürümüş oldu.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile bu düğün karesini "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notuyla paylaşmıştı.

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