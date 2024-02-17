Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:25
Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...
Hülya Avşar, banka hesaplarına haciz konulunca icralık olduğunu öğrendi. Kendisine ödeme için daha öncesinden herhangi bir tebligat yapılmadığını ileri süren Hülya Avşar, olayın peşine düştü. Tebligat dağıtımı yapan personelin, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun imzasını taklit ederek teslim edilmiş olarak gösterdiği ortaya çıktı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında dava açılan dağıtımcıya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.