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Haberler Galeri Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:25

Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...

Hülya Avşar, banka hesaplarına haciz konulunca icralık olduğunu öğrendi. Kendisine ödeme için daha öncesinden herhangi bir tebligat yapılmadığını ileri süren Hülya Avşar, olayın peşine düştü. Tebligat dağıtımı yapan personelin, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun imzasını taklit ederek teslim edilmiş olarak gösterdiği ortaya çıktı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında dava açılan dağıtımcıya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...

Ünlü isim Hülya Avşar, Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla sarsıldı. 600 bin TL için İcralık olduğunu öğrenen Avşar, kendisine herhangi bir ödeme emri icra tebligat ulaşmadığını ileri sürdü. Kayıtlara göre Avşar'ın icra ödeme tebligatını kızı Zehra Çilingiroğlu tarafından imza atılarak teslim aldığı gözüküyordu. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...

Dağıtım yapan personelin tebligatı kendisinin imzaladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hülya Avşar, tebligatın eline ulaşmaması nedeniyle maddi ve manevi zor günler geçirdiğini ileri sürerek dağıtımı yapan kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...

AVŞAR VE KIZI MÜŞTEKİ OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu müşteki, kamu çalışanı İbrahim K. ise sanık olarak yer aldı. İddianamede Avşar hakkındaki icra dosyasının ödeme emrini içeren tebligatın İbrahim K. (31) tarafından dağıtıma çıkarıldığı, Avşar'ın ise 6 Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla söz konusu icrayı öğrendiği anlatıldı. İddianamede, tebligatı alan kişi olarak her ne kadar Zehra Çilingiroğlu'nun isim ve imzası olsa da bunun sanık tarafından doldurulması nedeniyle sanık hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İbrahim K., katılırken Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nu avukatı temsil etti. Sanık İbrahim K. savunmasında, PTT'ye taşeron firmadan girdiğini belirterek "Tebligat dağıtımı konusunda bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ben işe girerken sadece kargo dağıtacağımı düşünmüştüm. Ancak işe başlayınca bunun böyle olmadığını gördüm. Ben Hülya Avşar'a daha önce de tebligat yapmıştım. Hatta bir keresinde almadığı için tebligatı muhtara bırakmıştım" dedi.

Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...

"TELAŞTAN İMZASINI ALAMADIM"
Olay tarihinde Avşar'ın adrese gittiğin, sitenin güvenlik personelinin haber verdiğini söyleyen İbrahim K., "Hülya hanımın olmadığını, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evde olduğunu söylediler.

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