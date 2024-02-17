Hülya Avşar’a taklit imza şoku! Kurye kızı Zehra Çilingiroğlu teslim aldı gibi gösterdi...

AVŞAR VE KIZI MÜŞTEKİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu müşteki, kamu çalışanı İbrahim K. ise sanık olarak yer aldı. İddianamede Avşar hakkındaki icra dosyasının ödeme emrini içeren tebligatın İbrahim K. (31) tarafından dağıtıma çıkarıldığı, Avşar'ın ise 6 Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla söz konusu icrayı öğrendiği anlatıldı. İddianamede, tebligatı alan kişi olarak her ne kadar Zehra Çilingiroğlu'nun isim ve imzası olsa da bunun sanık tarafından doldurulması nedeniyle sanık hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.