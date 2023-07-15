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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...
Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 10:11

Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, çalışmaya başladı. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitiren Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir mimarlık şirketinde işe başladı. Üç şantiyede birden görev yapan Zehra, ilk tadilat projesinde duvar kırarak işe hızlı bir giriş yaptı. Tüm arkadaşları ve annesi tatildeyken İstanbul'da yalnız kalan Zehra, yazın büyük bölümünü çalışarak geçirecek. Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu, ilk tadilat projesi için eline balyoz alıp yıkım yaptı.

BÜLENT CANKURT
Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...

Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra inşaatta çalışıyor! Evet yanlış okumadınız; Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Zehra, bir şantiyede çalışıyor.

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...

Fotoğrafta gördüğünüz, elinde balyozla duvarı kıran kız Zehra...

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Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...

Ünlü mekan tasarımcısı Şafak Çak'ın sosyal medyasında, Zehra'nın da olduğu videoyu görünce önce benzettiğimi sandım.

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...

Merak edip Şafak Çak'ı aradım, evet o kız Zehra'ymış. Çak, Zehra'nın yanında çalışmaya başladığını söyledi.

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...

Zehra, geçen ay özel bir üniversitenin İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş ve hiç zaman kaybetmeden de Şafak Çak'ın yanında işe başlamış.

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