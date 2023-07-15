Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:08
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
10:11
Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra üç şantiyede birden çalışıyor! Herkes tatil yaparken Zehra Çilingiroğlu eline balyozu aldı duvar kırdı...
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, çalışmaya başladı. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitiren Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir mimarlık şirketinde işe başladı. Üç şantiyede birden görev yapan Zehra, ilk tadilat projesinde duvar kırarak işe hızlı bir giriş yaptı. Tüm arkadaşları ve annesi tatildeyken İstanbul'da yalnız kalan Zehra, yazın büyük bölümünü çalışarak geçirecek. Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu, ilk tadilat projesi için eline balyoz alıp yıkım yaptı.