Giriş Tarihi: 23.01.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
07:56
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni yaşına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin ile girdi! "İki kardeş bu kadar mı benzemez"
1997'de evlenen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu'nu 1998 yılında kucaklarına almıştı. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkınca biten evlilik zamanla yakın arkadaşlığa dönüştü. Kaya Çilingiroğlu'nun daha sonra Feraye Tanyolaç ile evliliğinden Hüseyin Kaya adından bir de oğlu oldu. Önceki gün 60 yaşına basan Kaya Çilingiroğlu yeni yaşına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile girdi. Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile kutlama paylaşımında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na ilk beğeni yine eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. Sosyal medya kullanıcıları Çilingiroğlu kardeşler için ise "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulundu...