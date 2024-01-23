Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni yaşına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin ile girdi! "İki kardeş bu kadar mı benzemez"

Kaya Çilingiroğlu'nun daha sonra Feraye Tanyolaç ile evliliğinden Hüseyin Kaya adından bir de oğlu oldu. Önceki gün 60 yaşına basan Kaya Çilingiroğlu yeni yaşına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile girdi.