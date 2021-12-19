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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine jartiyer detayı damga vurdu! 58'lik Hülya Avşar 'Yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 17:05

Hülya Avşar'ın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine jartiyer detayı damga vurdu! 58'lik Hülya Avşar 'Yok artık' dedirtti!

Pandemi de uzunca bir süre Ayvalık'ta inzivaya çekilen Hülya Avşar yaz aylarında takipçileri ile sosyal medya üzerinden buluşmuştu. İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra, geçtiğimiz haftalarda sahne almaya başladı. Sesi ve güzelliğiyle dinleyicilerini mest eden Hülya Avşar'ın özellikle sahne tarzı oldukça cesur bulundu. genelde derin sırt ve bacak dekolteli kıyafetler tercih eden Hülya Avşar son seçimi ile 'Yok artık' dedirtti. Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı siyah elbisesine jartiyer detayı damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın sahne şıklığı...

Hülya Avşar’ın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine jartiyer detayı damga vurdu! 58’lik Hülya Avşar ’Yok artık’ dedirtti!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar pandemi de uzunca bir süre Ayvalık'ta inzivaya çekilmişti.

Hülya Avşar’ın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine jartiyer detayı damga vurdu! 58’lik Hülya Avşar ’Yok artık’ dedirtti!

Avşar, yaz aylarında takipçileri ile sosyal medya üzerinden buluşmuştu.

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Hülya Avşar’ın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine jartiyer detayı damga vurdu! 58’lik Hülya Avşar ’Yok artık’ dedirtti!

İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra, geçtiğimiz haftalarda sahne almaya başladı.

Hülya Avşar’ın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine jartiyer detayı damga vurdu! 58’lik Hülya Avşar ’Yok artık’ dedirtti!

Sesi ve güzelliğiyle dinleyicilerini mest eden Hülya Avşar'ın özellikle sahne tarzı oldukça cesur bulundu.

Hülya Avşar’ın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine jartiyer detayı damga vurdu! 58’lik Hülya Avşar ’Yok artık’ dedirtti!

Genelde derin sırt ve bacak dekolteli kıyafetler tercih eden Hülya Avşar son seçimi ile 'Yok artık' dedirtti.

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