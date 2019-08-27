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  • Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

'ın kız kardeşi adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası 'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardında Almanya'da geçirdiği 4 büyük estetik operasyonun yattığı konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Helin Avşar sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle spor salonundan yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Helin Avşar'ın değişimine ise adeta yorum yağıyor. İşte Helin Avşar'ın eski ve yeni hali aynı zamanda sizin için derlediğimiz galerisi...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 09:05
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası 'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardında Almanya'da geçirdiği 4 büyük estetik operasyonun yattığı konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Helin Avşar sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle spor salonundan yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Helin Avşar'ın değişimine ise adeta yorum yağıyor. İşte Helin Avşar'ın eski ve yeni hali aynı zamanda sizin için derlediğimiz galerisi...

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

ZARA

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Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

ZARA

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

EBRU YAŞAR

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

EBRU YAŞAR

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

TÜRKAN ŞORAY

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar adeta başka biri oldu! Helin Avşar'ın eski halinden eser yok!

TÜRKAN ŞORAY

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