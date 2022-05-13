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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 06:24

Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük uzun bir aradan sonra bir açılışta objektiflere takıldı. Yeni bir plak hazırlığında olduğunu söyleyen 'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak ta bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi.

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Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

Sık sık bazı konular geçince o programın yayınlanması ve kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yaptı.

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu.

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü.

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