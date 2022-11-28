Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo'yu bir de şimdi görün! 38 yaşındaki İbrahim Küçük'ün son hali şaşırttı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 06:39 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 06:43

Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo'yu bir de şimdi görün! 38 yaşındaki İbrahim Küçük'ün son hali şaşırttı

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo’yu bir de şimdi görün! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ün son hali şaşırttı

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu.

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo’yu bir de şimdi görün! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ün son hali şaşırttı

Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo’yu bir de şimdi görün! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ün son hali şaşırttı

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo’yu bir de şimdi görün! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ün son hali şaşırttı

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

Hülya Avşar’ın kucağına oturttuğu Küçük İbo’yu bir de şimdi görün! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ün son hali şaşırttı

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

SON DAKİKA