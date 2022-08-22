Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video 22.08.2022 | 10:30
00:11
01:44
00:56
Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser | Video 19.08.2022 | 19:52
00:41
00:57
Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video 18.08.2022 | 09:39
00:25
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı | Video 18.08.2022 | 09:28
00:21
Ece Erken kırmızı bikinisiyle plajı yıktı geçti | Video 17.08.2022 | 14:42
00:14
02:28
01:12
00:19
00:12
00:18
00:46
Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı | Video 15.08.2022 | 23:52
00:37
00:32
00:51
00:14
Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük, 1990'lı yıllarda bir anda büyük bir şöhrete kavuşmuş, televizyon programlarının vazgeçilmez konuğu olmaya başlamıştı. Küçük İbo'yu konuk eden Hülya Avşar da oldukça keyifli bir programa imza atmış ve günümüzde hala unulmayan bir ana imza atarak Küçük İbo'yu kucağına oturtmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen hafızalarda yer eden o anları, Küçük İbo "Keyifli bir andı, hatıra kaldı" diye yorumladı.