Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video

Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük, 1990'lı yıllarda bir anda büyük bir şöhrete kavuşmuş, televizyon programlarının vazgeçilmez konuğu olmaya başlamıştı. Küçük İbo'yu konuk eden Hülya Avşar da oldukça keyifli bir programa imza atmış ve günümüzde hala unulmayan bir ana imza atarak Küçük İbo'yu kucağına oturtmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen hafızalarda yer eden o anları, Küçük İbo "Keyifli bir andı, hatıra kaldı" diye yorumladı.