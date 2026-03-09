Pastadaki o detay ortalığı karıştırdı! Kadir Ezildi ’bebek geliyor’ iddialarına son noktayı koydu...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.03.2026 16:16

Kadir Ezildi'nin baba olacağı yönündeki iddialar son günlerde gündemi meşgul ederken, ünlü sunucunun doğum günü kutlamasındaki pastada yer alan bebek figürü söylentileri daha da artırdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaların ardından Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara yanıt verdi.

Temizlik takıntısıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Kadir Ezildi, özel hayatıyla da uzun süredir magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Televizyon ekranlarında sergilediği titizliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezildi, bu kez eşi Gamze Türkmen ile yaşadığı özel sürece dair çıkan iddialarla gündeme geldi.

Nişan, nikah ve ardından Temmuz ayında gerçekleşen dillere destan düğünleriyle adlarından sıkça söz ettiren çift, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen hakkında 'Baba oluyor' söylentileri kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

PASTADAKİ O DETAY ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Son olarak 'baba oluyor' dedikodularıyla gündemden düşmeyen Kadir Ezildi doğum günü pastasındaki bebek figürüyle de eşi Gamze Türkmen'in hamile olduğu söylentilerini güçlendirdi.

Ancak Ezildi, kendisi hakkında yapılan 'iddialar gerçeği yansıtmıyor' yazılı bir haberi sosyal medya hesabında alıntılayarak "Dilimde tüy bitti" notunu düştü. Böylece ünlü sunucu, hakkında yapılan 'baba oluyor' haberlerine de son noktayı koydu.

Günlerdir magazin gündemini meşgul eden söylentiler sonrası Kadir Ezildi, geçen günlerde de kameralarına konuşarak merak edilen soruya net yanıt vermişti.

"OLURSA HABER VERECEĞİZ"

Ezildi, baba olacağı yönündeki iddialara dobra dobra cevap vererek, "Olursa haber vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

PEKİ SİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı.

"BİZE HER GÜN OKULLAR TATİL"

Güzel oyuncu, yeni aile pozlarını "Bize her gün okullar tatil" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçiler tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.