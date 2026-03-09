Haberler
Kimse bunu beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin evi ezber bozdu!
Giriş Tarihi: 09.03.2026 21:49
Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 21:50
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında evlenmiş ve 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ailelerini büyütmüştü. Gözlerden uzak ve dengeli bir evlilik sürdüren çift, bu kez özel hayatlarıyla değil yaşam alanlarıyla gündeme geldi. Şıklığı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken evleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.