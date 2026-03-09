Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kimse bunu beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin evi ezber bozdu!
Giriş Tarihi: 09.03.2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 21:50

Kimse bunu beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin evi ezber bozdu!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında evlenmiş ve 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ailelerini büyütmüştü. Gözlerden uzak ve dengeli bir evlilik sürdüren çift, bu kez özel hayatlarıyla değil yaşam alanlarıyla gündeme geldi. Şıklığı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken evleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğal dokusu ve şık tasarımıyla öne çıkan yaşam alanı, kısa sürede kullanıcıların beğenisini topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in yolları 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde kesişti. Set ortamında başlayan tanışıklıkları zamanla güçlenerek uzun soluklu bir ilişkiye dönüştü.

Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından kısa süre içinde evlilik kararı aldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında evlenmişti. Mutlu birliktelikleri, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile taçlandı. Ünlü çift bu kez özel hayatlarıyla değil, birlikte yaşadıkları evle gündeme geldi. Şık tasarımı ve estetik detaylarıyla dikkat çeken yaşam alanları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başak Dizer'in stil anlayışı, evlerinin dekorasyonuna da yansımış durumda.

Moda dergisinden çıkmış izlenimi veren ev, özel tasarım oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyalarıyla dikkat çekici bir atmosfere büründü.

Dikkatle seçilen tablolar ve aksesuarlar sayesinde ev, daha sıcak ve etkileyici bir atmosfere kavuşmuş.

Çiftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyaların uyumu dikkat çekiyor. Birbirine zıt dokuların bir araya gelişi, yaşam alanına hem sıcak hem de stil sahibi bir karakter kazandırıyor.

Evin dekorasyonunda pop-art dokunuşlarla doğadan ilham alan renkli ve eğlenceli parçalara yer verilmiş.

Pop-art tarzının en dikkat çekici örneklerinden biri, evin koridor bölümünde kendini gösteriyor.

Koridorda yer alan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Renkli ve iddialı tasarımıyla öne çıkan ayna, kısa sürede görenlerden tam not aldı.

Oturma odasında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen cam sehpa seçimiyle mekâna modern bir dokunuş kattı.

Aydınlatma tercihleri de evin atmosferine büyük katkı sağlıyor. Hem sıcak bir ambiyans oluşturan hem de dekorasyonu öne çıkaran bu ışıklandırmalar, görenlerden tam puan alıyor.

Geniş balkonlarını rahat bir koltuk takımıyla tamamlayan çift, bu alanda gri tonlarında şık bir oturma grubu tercih etmiş. Böylece hem modern hem de konforlu bir dış mekan atmosferi oluşturmuşlar.

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, mesleki başarılarının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündemin merkezine oturuyor.

Çağla Şikel'in iki oğluyla birlikte kaldığı 9 odalı lüks villası da takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor.

Güzel sunucunun sade ve şık tonlarla dekore edilen mutfağı, takipçilerinden tam not aldı.

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

