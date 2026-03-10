Kanserle savaşıyla gündeme gelmişti... Irmak Ünal’dan spor salonunda hayran bırakan azim!

Duygusal bir mesaj yayınlayan Ünal şu notu düştü:

"Bu hafta perdeler biraz daha aralandı.

Hiç beklemediğim anda gelen bir huzur,

hiç konuşmayan ama çok şey anlatan bir enerji…

Kalbimin etrafında sessiz bir alan açıldı.

Bazen insanın ihtiyacı olan sadece bu:

Akışa teslim olmak, güvendiğini hatırlamak

ve kimsenin görmediği yerlerden güç toplamak.

Hayatı izledikçe şunu fark ediyorum…

Etrafımdaki insanlar birer işaret gibi.

Doğru frekans, doğru kalpler, doğru zaman.

Şükür başka bir dilden konuşuyor artık içimde.

Ve ben her gün, biraz daha…

kendime yaklaşmanın ne demek olduğunu anlıyorum.Hem hayata, hem yaratana, hem kendime biraz daha aşkla bakıyorum"