Haberler Galeri Kanserle savaşıyla gündeme gelmişti... Irmak Ünal'dan spor salonunda hayran bırakan azim!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:59

Kanserle savaşıyla gündeme gelmişti... Irmak Ünal'dan spor salonunda hayran bırakan azim!

Meme kanseri teşhisi sonrası verdiği mücadeleyle hayranlarına umut olan usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu tedavi sürecini büyük bir metanetle göğüsleyen Ünal, spor salonundaki performansıyla "Gerçek bir savaşçı" dedirtti.

Yaklaşık 4 yıl önce kariyerine ara vererek iki çocuğuyla birlikte Bali'ye yerleşen ve burada yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Irmak Ünal, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda takipçilerine içini dökerek "Her bitiş bir başlangıçtır" mesajıyla yaşadığı duygusal süreci paylaşan Ünal, bu kez azmiyle ilham verdi.

FİT GÖRÜNTÜSÜ VE GÜCÜYLE HAYRAN BIRAKTI

Hastalık sürecinde moralini yüksek tutmaya özen gösteren ve sağlıklı yaşam disiplininden ödün vermeyen 49 yaşındaki Ünal, spor salonunda ağırlık çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören görüntülerde, Ünal'ın kaslı ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

"ASLA VAZGEÇMEK YOK"

Kanserle olan savaşında en büyük motivasyon kaynağının spor ve pozitif düşünce olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü isim, antrenman videosuyla adeta hastalığa meydan okudu.

Takipçileri, Ünal'ın bu azimli hallerine "Maşallah", "Harika bir örnek", "Sen gerçek bir savaşçısın" şeklinde destek yorumları yağdırdı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, son dönemde kanserle verdiği savaşta hayranlarından büyük destek gördü.

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı.

Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

KANSERE YAKALANDI!

49 yaşındaki Irmak Ünal,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişt:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

ERKEN TEŞHİS GERÇEKTEN HAYAT KURTARIR

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. 💗 çok değerlisiniz. Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.

TAKİPÇİLERİNE İÇİNİ DÖKTÜ...

48 yaşındaki Irmak Ünal son olarak takipçilerine içini dökmüştü.

Duygusal bir mesaj yayınlayan Ünal şu notu düştü:

"Bu hafta perdeler biraz daha aralandı.
Hiç beklemediğim anda gelen bir huzur,
hiç konuşmayan ama çok şey anlatan bir enerji…
Kalbimin etrafında sessiz bir alan açıldı.
Bazen insanın ihtiyacı olan sadece bu:
Akışa teslim olmak, güvendiğini hatırlamak
ve kimsenin görmediği yerlerden güç toplamak.
Hayatı izledikçe şunu fark ediyorum…
Etrafımdaki insanlar birer işaret gibi.
Doğru frekans, doğru kalpler, doğru zaman.
Şükür başka bir dilden konuşuyor artık içimde.
Ve ben her gün, biraz daha…
kendime yaklaşmanın ne demek olduğunu anlıyorum.Hem hayata, hem yaratana, hem kendime biraz daha aşkla bakıyorum"

SAÇLARINI KAZITTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!

Öte yandan kanser olduğunu paylaşmasının ardından Irmak Ünal'dan paylaşım gelmişti.

Saçlarının uzadığını ve boyatmaya gittiğini belirten Ünal, "Aman da aman saçları uzamış da beyazları mı çıkmış. Evet bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum." notunu düşmüştü.

Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla takipçilerini duygulandırmıştı. Saçlarını kazıttığı anlara ait kareleri paylaşan Ünal, yazdığı satırlarla takipçilerine ilham olmuştu.

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video

Ünal, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bıraktık gitti… Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma… Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim. Bu bir güzellik meselesi değildi hiçbir zaman… bir arınma, bir ritüeldi. "Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk."

AÇIKLAMA YAPTI

Meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal son olarak, bir açıklama yaptı.

"AMACIM DRAMATİK BİR HALE GETİRMEK DEĞİLDİ"

Saçlarını kazıttığı videonun yayılması hakkında yapılan haberler hakkında konuşan Ünal, "Saçımı kazıttığım videoyu paylaşmamın nedenini konuşmak istedim. Bugün öyle karar verdim. Amacım dramatik bir hale getirmek değildi, aslında tam tersi. Durumu kabullenebilmek adına insanlara yürek vermekti. Biraz da kendi aklımla da çözebilmek aslında." ifadelerini kullandı.

