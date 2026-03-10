Haberler
Galeri
Kanserle savaşıyla gündeme gelmişti... Irmak Ünal'dan spor salonunda hayran bırakan azim!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:59
Kanserle savaşıyla gündeme gelmişti... Irmak Ünal'dan spor salonunda hayran bırakan azim!
Meme kanseri teşhisi sonrası verdiği mücadeleyle hayranlarına umut olan usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu tedavi sürecini büyük bir metanetle göğüsleyen Ünal, spor salonundaki performansıyla "Gerçek bir savaşçı" dedirtti.