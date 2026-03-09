’Seksenler’ dizisinin usta oyuncusu beyin kanaması geçirmişti! Yalçın Özden’den haber geldi!

Haberler
Türk tiyatrosunun ve ekranların sevilen ismi Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan 78 yaşındaki usta oyuncunun son durumu netleşti. Kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin son sağlık durumunu paylaştı.