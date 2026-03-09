’Seksenler’ dizisinin usta oyuncusu beyin kanaması geçirmişti! Yalçın Özden’den haber geldi!

"ESKİSİ GİBİ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Özden'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, daha önce ise amcasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti: "48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük, ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu"