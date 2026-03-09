’Seksenler’ dizisinin usta oyuncusu beyin kanaması geçirmişti! Yalçın Özden’den haber geldi!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.03.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 14:31

Türk tiyatrosunun ve ekranların sevilen ismi Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan 78 yaşındaki usta oyuncunun son durumu netleşti. Kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin son sağlık durumunu paylaştı.

"Çocuklar Duymasın", "Tatlı Kaçıklar", "Altın Kızlar" ve "Seksenler" gibi dizilerle hafızalara kazınan usta sanatçı Yalçın Özden, 19 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 78 yaşında hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Usta sanatçının sağlık durumu, ailesi ve hayranlarını endişelendirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özden'in kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin son durumu hakkında bilgi vererek sağlık durumuna dair son gelişmeleri paylaştı.

"BİLİNCİ AÇIK"

Mehmet Özden Habertürk'e konuşarak, "Henüz taburcu olmadı ancak şu an için bilinci açık ve konuşabiliyor. Doktorlar tam olarak ne zaman taburcu olacağı konusunda kesin bir bilgi vermedi ama iki gün içinde normal odaya alınması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİ ÖĞRENİLMİŞTİ

Mehmet Özden daha önce ise: "Hala yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik" demişti.

"ESKİSİ GİBİ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Özden'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, daha önce ise amcasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti: "48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük, ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu"

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

4 Ağustos 1947 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Lisesindeyken ekip olarak, Akşam gazetesinin düzenlediği, liselerarası tiyatro yarışmasında birinci olduktan sonra tiyatroyu bırakmadı. Galatasaray Üniversitesinde Yüksek işletmecilik okurken tiyatro yapmaya devam etti.

İhsan Yüce'nin Sıraselvilerde "Direkler Arası" kabaresinde oynadı. Ardından Lale OraloğluTiyatrosunda oynadı. Bu tiyatroyla turnelere çıktı. Turneler bittikten sonra Sıraselvilerde "Üç Maymun Kabare"de oynadı. Tekrar Trakya bölgesine turneye çıktı. Dönüşte Anadolu turnesine çıkarken arabaları takla attı. Bütün dekor aksesuar hurda oldu, canlarını zor kurtardılar. Eşi hamileydi bu dönem, paraya ihtiyacı vardı. Arkadaşı Zeki Yurtbaşı ile düğün salonlarında, tavernalarda komedyenlik yapalım dedi. Yaptı. Bu iş tuttu. Birdenbire düğün salonlarından büyük gazinolara geçtk. Böyle başlayan "Uğur Böcekleri" 20 yıl devam etti.

