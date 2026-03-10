Haberler
Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! "Ölümden sonraki en büyük travmaymış"
Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 09:14
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaklaşık 7 ay süren evliliğini resmen noktaladı. Kısa süren birlikteliğin ardından gelen boşanma kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Erbil, "Ayrılıklar ölümden sonraki en büyük travmaymış" dedi. Erbil, ayrıca eski eşinden ziyade birlikte baktıkları köpeği özlediğini dile getirdi.