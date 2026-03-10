Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! "Ölümden sonraki en büyük travmaymış"
Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 09:14

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! "Ölümden sonraki en büyük travmaymış"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaklaşık 7 ay süren evliliğini resmen noktaladı. Kısa süren birlikteliğin ardından gelen boşanma kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Erbil, "Ayrılıklar ölümden sonraki en büyük travmaymış" dedi. Erbil, ayrıca eski eşinden ziyade birlikte baktıkları köpeği özlediğini dile getirdi.

  • ABONE OL
Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

7 AYLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ!

Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamıştı. Ancak bu karar uzun süreli olmadı, sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı aldı.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

"YÜZDE 99 HATALAR BENDEN KAYNAKLIYDI"

Boşandıktan sonra Erbil,"Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil" demişti.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

Bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil, boşanma sonrasında ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu. Erbil boşanma süreci sonrasında sadece Gülseren Ceylan ile oğulları olarak vasıflandırdığı köpeğini özlediğini dile getirdi.

Ünlü şovmen, "Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikte olduk, saygı çerçevesinde ayrıldık" dedi.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

"Gazetecilerin travmatik durumu atlatabildiniz mi?" sorusuna ise "3 hafta oldu. Hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu köpeğimizi yani özledim" dedi.
Erbil, "Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna da "Büyük "konuşmam" dedi.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

Öte yandan 7 ay süren evliliğin ardından gözler aile cephesine çevrilmişti. Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Yasmin Erbil'in açıklamaları ise dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

"İÇİM BURUK"

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan boşanması hakkında "Ben belki fark etmişsinizdir, seviyordum Gülseren'i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun" dedi.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

GÜLSEREN CEYLAN'A NE BIRAKTI!

Öte yandan biten evlilik sonrası boşanma prptokolü de ortaya çıktı. Protokoldeki maddeler dikkat çekerken, özellikle maddi konularla ilgili detaylar merak uyandırdı.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

Erbil'in evlilik süresince Gülseren Ceylan'a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan'da kaldı.

Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken, Gülseren Ceylan evden taşındı.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! Ölümden sonraki en büyük travmaymış

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!