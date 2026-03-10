Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası içini döktü! "Ölümden sonraki en büyük travmaymış"

Bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil, boşanma sonrasında ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu. Erbil boşanma süreci sonrasında sadece Gülseren Ceylan ile oğulları olarak vasıflandırdığı köpeğini özlediğini dile getirdi.

Ünlü şovmen, "Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikte olduk, saygı çerçevesinde ayrıldık" dedi.