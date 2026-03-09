Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri A.B.İ.'de Doğan gemileri yaktı!
Giriş Tarihi: 09.03.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 13:40

A.B.İ.'de Doğan gemileri yaktı!

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle atv'de!

9.BÖLÜM ÖZETİ:

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder.

Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır.

Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler.

A.B.İ. 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir.

Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur.

Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

A.B.İ. yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

