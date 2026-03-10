Haberler
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 09:58
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Aynur Aydan, yıllar sonra yaptığı çağrıyla yürek burktu. Sinemaya duyduğu özlemi dile getirirken gözyaşlarına hakim olamayan usta oyuncu, yönetmen ve yapımcılara seslenerek yeniden beyaz perdeye dönmek istediğini açıkladı.