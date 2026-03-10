Haberler
Galeri
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tuluğ Çizgen’den hüzünlendiren görüntü! Bakımevindeki son hali gündem oldu
Giriş Tarihi: 10.03.2026 07:27
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 07:28
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tuluğ Çizgen’den hüzünlendiren görüntü! Bakımevindeki son hali gündem oldu
"Perihan Abla" ve "Ruhsar" gibi hafızalara kazınan yapımlarda rol alan deneyimli oyuncu Tuluğ Çizgen'in son görüntüsü gündem oldu. Bakımevinde çekillen fotoğraf karesi, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Çizgen'i bu haliyle gören hayranları büyük üzüntü yaşadı.