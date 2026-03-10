Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tuluğ Çizgen'den hüzünlendiren görüntü! Bakımevindeki son hali gündem oldu
Giriş Tarihi: 10.03.2026 07:27 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 07:28

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tuluğ Çizgen’den hüzünlendiren görüntü! Bakımevindeki son hali gündem oldu

"Perihan Abla" ve "Ruhsar" gibi hafızalara kazınan yapımlarda rol alan deneyimli oyuncu Tuluğ Çizgen'in son görüntüsü gündem oldu. Bakımevinde çekillen fotoğraf karesi, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Çizgen'i bu haliyle gören hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Tuluğ Çizgen'in bakımevinde çekilen son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

ZİHNİ GÖKTAY BAKIMEVİNE YERLEŞTİ

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden ve Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler, Koçum Benim ve Görgüsüzler gibi birçok projede rol alan Zihni Göktay, yaşamına dair yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

79 yaşındaki sanatçı, üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir acının içine düşmüştü. Eşinin vefatının ardından zorlu bir dönemden geçen Göktay, kısa süre sonra başka bir şokla karşılaştı.

Fenerbahçe'de yaşadığı evin yıkılması, usta ismin düzenini tamamen altüst etti.

Yaşanan süreçlerin ardından Göktay, yaşamına huzurevinde devam etme kararı aldı.

Sanat dünyasının saygın isimlerinden biri olan Göktay'ın bu yeni hayat düzeni, hem sevenleri hem de tiyatro camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜREN BİR DİĞER USTA SANATÇI: NECATİ BİLGİÇ

Yeşilçam dünyasında birçok kez kamera karşısına geçen ve Kemal Sunal ve Şener Şen ile aynı projede alan Necati Bilgiç, şimdilerde zor günlerden geçiyor.

Şimdilerde huzurevinde yaşamını sürdüren emektar oyuncunun 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduğu öğrenilmişti.

Operasyon sonrasında psikolojik sorunlar yaşayan 72 yaşındaki usta oyuncunun şizofreni teşhisi almıştı.

Artık kameralardan uzak duran Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı...

Usta oyuncunun bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafı kısa sürede yayıldı.

Yeşilçam emektarının son halini görenler ise, 'Allah şifa versin', 'Yıllar acımamış' şeklinde yorumlarda bulundu.

