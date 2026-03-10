Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"

Kadir Doğulu ile Aziz adını verdikleri oğullarıyla gözlerden uzak bir yaşam süren Neslihan Atagül abisiyle gündeme geldi. Neslihan Atagül, sosyal medya sayfasından uzun bir süreden sonra abisi İlkay Atagül ile poz verdi. Abi kardeşin benzerlikleri ise görenleri şaşırttı.

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Atagül, şimdilerde vakitinin çoğunluğunu bebeğine ayırıyor.

Atagül, eşi Kadir Doğulu ve 1 yaşındaki oğulları Aziz ile sakin bir yaşam sürerken bu kez abisiyle yaptığı paylaşımla konuşuldu. Ünlü oyuncu, abisinin "Canımsın sen" notuyla yayınladığı samimi kareyi alıntılayarak paylaştı.

Sosyal medya hesabından uzun süre sonra abisi İlkay Atagül ile birlikte poz veren Atagül'ün paylaşımı kısa sürede ilgi topladı. İkilinin benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Gözlerden uzak ve sakin bir hayat sürdüren İlkay Atagül, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapıyor.

Babaları Türk, anneleri Beyaz Rus (Belarus) olan Atagül kardeşler, adeta ikiz gibi benziyorlar.

Peki Atagül kardeşlerin Rus güzeli annesini gördünüz mü?

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

DEMET EVGAR VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

AFRA SARAÇOĞLU

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ