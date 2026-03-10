Haberler
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:36
Kadir Doğulu ile Aziz adını verdikleri oğullarıyla gözlerden uzak bir yaşam süren Neslihan Atagül abisiyle gündeme geldi. Neslihan Atagül, sosyal medya sayfasından uzun bir süreden sonra abisi İlkay Atagül ile poz verdi. Abi kardeşin benzerlikleri ise görenleri şaşırttı.