Ünlü şarkıcı Çelik'ten kalpleri ısıtan itiraf! "6 gün boyunca oradaydım..."

ANNEMİN PAZARDAN TOPLADIĞI BİTKİ KÖKLERİNİ YİYORUM

■ Anneniz Sebahat Hanım'la videonuz hakkında ne söylersiniz?

Bu bizim gerçeğimiz. Evlerimiz annemle çok yakın, tüm ailem ve kardeşlerimin evleri anneme çok yakın. Bazen annem günlük ve hızlı bir şey yapmaya karar verir. Kim müsaitse ondan ister.... Mesela pazarına kendi çıkar ama yanında mutlaka evlatlardan biri olur ben de dahil... Taşımasına yardım ederiz. Kız kardeşim annemi hamama götürür. Annem hamama gitmezse hasta olur... Öyle alışmış, sahnede benimle çalan kardeşim 24 saat annemi arar, ihtiyacını sorar, isterse bir yerden bir yere götürür... Böyle alışmışız, yıllardır böyle... Böyle ihtiyaç olan zamanlarda da hızlı bir şey isterse işte o sepet görüntüsü ortaya çıkıyor. Daha komik bir şey anlatayım: Pazarlarda lahana, ya da karnabahar, kökleri kesilir ve atılır ya. Annem onları alır, ayırır ve kökünü bana verir. Ne kadar sevdiğimi anlatamam, bir o kadar da doyurucu. Şimdi desem ki ineklere yem olarak verilen şeyi yiyorum o da manşet olur...