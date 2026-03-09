Haberler
Ünlü şarkıcı Çelik'ten kalpleri ısıtan itiraf! "6 gün boyunca oradaydım..."
Giriş Tarihi: 09.03.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 14:15
Yaptığı iyiliklerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Çelik, yardım faaliyetlerine dair sessizliğini bozarak kalpleri ısıtan açıklamalarda bulundu. 'Kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım' diyen ünlü sanatçı, konser yoğunluğuna rağmen ara vermeden sürdürdüğü çalışmalarının perde arkasını ilk kez anlattı. İşte Çelik'in çok konuşulacak o sözleri...