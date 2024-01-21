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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”
Giriş Tarihi: 21.01.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 07:04

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, tam bir adrenalin tutkunu. Daha önce Dubai'de bir gökdelenin terasında spor yapan çift, bu kez de Suudi Arabistan'daki gezilerinde aksiyon dolu anlar yaşadı. Önce 3.5 saatlik safari turuna çıkan çift, ardından Al-Ula dağlarının arasında zipline yaptı. Demirağ çifti, 1.5 km'lik bir alanı 120 km hızla giderek heyecan yaşadı. Alkoçlar, bu anları "Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi" diyerek anlattı.

MERVE YURTYAPAN
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, ünlü işadamı Ender Alkoçlar ile Gülşah Alkoçlar'ın küçük kızı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Eğitimini Londra'da tamamlayan Alkoçlar, aynı zamanda milli bir kayakçı. Sporun her dalına merakı ve yeteneği olan ünlü güzel, bir dönem sağlıklı yaşam anlayışını işe dönüştürüp spor merkezi açmıştı.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında işadamı Kaan Demirağ ile evlendikten sonra tüm hayatı değişti. Art arda Cem ve Ada adında iki çocuğu olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda eşinin işleri dolayısıyla Dubai'ye yerleşti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Çocuklarının bakımıyla birebir ilgilenen Alkoçlar, yurt dışında da en büyük tutkusu olan spordan vazgeçmedi. Sabah erken saatlerde kalkıp antrenmanlarını yapan Alkoçlar, eşiyle de aksiyonlu aktivitelere katılmayı ihmal etmiyor.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Geçtiğimiz haftalarda Dubai'deki bir gökdelenin terasındaki etkinliğe katılan çift, unutulmaz anlarına yenisini ekledi. Dünyanın en yüksek sonsuzluk havuzunun başında, Dubai'nin muhteşem manzarası eşliğinde 1 saat boyunca keyifli bir deneyim yaşadı.

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