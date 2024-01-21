Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında işadamı Kaan Demirağ ile evlendikten sonra tüm hayatı değişti. Art arda Cem ve Ada adında iki çocuğu olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda eşinin işleri dolayısıyla Dubai'ye yerleşti.