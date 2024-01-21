Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın zipline macerası! “Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi”

Giriş Tarihi: 21.01.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
07:04
Cemiyet hayatının tanınmış ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, tam bir adrenalin tutkunu. Daha önce Dubai'de bir gökdelenin terasında spor yapan çift, bu kez de Suudi Arabistan'daki gezilerinde aksiyon dolu anlar yaşadı. Önce 3.5 saatlik safari turuna çıkan çift, ardından Al-Ula dağlarının arasında zipline yaptı. Demirağ çifti, 1.5 km'lik bir alanı 120 km hızla giderek heyecan yaşadı. Alkoçlar, bu anları "Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi" diyerek anlattı.