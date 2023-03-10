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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! "Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin"
Giriş Tarihi: 10.03.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 15:05

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! "Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında birleştirmişti. Geçen yıl oğulları Cem'i kucağına alan çift, çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kısa süre önce ikinici kez anne olan Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi. Alkoçlar, "Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin" notuyla gönülleri fethetti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin

Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, 2021 yılının Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Alkoçlar, aynı yılın ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin

Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, geçen aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin

Çift, doğum sonrasında Ada adını verdikleri kızlarıyla bu pozu vermişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin

30 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni doğum yapan annelere tavsiyelerde bulundu.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin

"Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin" diyen Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde aldığı kilolardan bahsetti.

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