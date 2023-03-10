Giriş Tarihi: 10.03.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
15:05
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! "Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin"
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında birleştirmişti. Geçen yıl oğulları Cem'i kucağına alan çift, çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kısa süre önce ikinici kez anne olan Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi. Alkoçlar, "Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin" notuyla gönülleri fethetti.