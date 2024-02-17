Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
12:44
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada'nın doğum gününden aile pozları...
Aslışah Alkoçlar'dan minik kızı Ada'nın 1. yaşında aile pozları geldi. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum günü kar temalı bir partiyle kutladı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın kızı Ada'nın 1. yaş gününü kutladığı kareler...