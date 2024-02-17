Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada'nın doğum gününden aile pozları...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 12:44

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada'nın doğum gününden aile pozları...

Aslışah Alkoçlar'dan minik kızı Ada'nın 1. yaşında aile pozları geldi. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum günü kar temalı bir partiyle kutladı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın kızı Ada'nın 1. yaş gününü kutladığı kareler...

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada’nın doğum gününden aile pozları...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada’nın doğum gününden aile pozları...

Görkemli düğün sonrası müjdeli haberler de peş peşe gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada’nın doğum gününden aile pozları...

.Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada’nın doğum gününden aile pozları...

Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada’nın doğum gününden aile pozları...

Çift, doğum sonrasında Ada adını verdikleri kızlarıyla bu pozu vermişti.

SON DAKİKA