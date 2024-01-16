Giriş Tarihi: 16.01.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
13:19
İbo ile Güllüşah filminin Oya’sı bakın hangi şarkıcının annesi çıktı! Ünlü isim meğer Deniz Türkali'nin kızıymış...
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Filmde Gazeteci Oya karakterine usta oyuncu Deniz Türkali, hayat veriyordu. Şimdilerde 79 yaşında olan ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Deniz Türkali bakın hangi şarkıcının annesiymiş...