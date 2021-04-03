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Haberler Galeri İBO Show konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?
Giriş Tarihi: 03.04.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 19:33

konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?

Televizyon ekranlarının sevilen program , yeni bölümleri ile cumartesi akşamlarını renklendiriyor. Star TV'de yayınlanan İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi konukları belli oldu. İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İBO Şov'a, bu hafta da birbirinden ünlü isimler, şarkıcılar, türkücüler ve oyuncular konuk oluyor. Bu noktada, 3 Nisan kimler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 3 Nisan Cumartesi İBO Show konukları

İBO Show konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?

, yeni bölümleri ile cumartesi akşamlarına keyif katmaya devam ediyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı programa, her hafta birbirinden ünlü isimler, şarkıcılar, türkücüler ve oyuncular katılıyor. Programın 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümü yaklaşırken İbo Şov'un bugünkü konukları kimler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İzleyiciler, hakkında önceden bilgi edinerek programa gelecek sanatçıların kimler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, 3 Nisan İbo Show konukları

İBO Show konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?

İBO ŞOV YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

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İBO Show konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?

Işın Karaca

İBO Show konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?

Altay

İBO Show konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?

Defne Samyeli

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