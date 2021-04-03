İBO Show konukları arasında sürpriz isimler! 3 Nisan Cumartesi İBO Show'un konukları kimler?

İbo Show, yeni bölümleri ile cumartesi akşamlarına keyif katmaya devam ediyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı programa, her hafta birbirinden ünlü isimler, şarkıcılar, türkücüler ve oyuncular katılıyor. Programın 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümü yaklaşırken İbo Şov'un bugünkü konukları kimler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İzleyiciler, İbo Show konukları hakkında önceden bilgi edinerek programa gelecek sanatçıların kimler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, 3 Nisan İbo Show konukları