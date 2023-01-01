İbo ve Güllüşah’ın gazeteci Oya’sıydı... Oyuncu Deniz Türkali’nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın başrollerini paylaştığı 'İbo ile Güllüşah' filmi, hiç kuşkusuz Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında ilk sıralarda yer alır. Peki yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim... İşte İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızı ve sizin için derleriğimiz akraba ünlüler...