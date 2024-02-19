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Haberler Galeri İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:06

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Filmde Gazeteci Oya karakterine usta oyuncu Deniz Türkali, hayat veriyordu. Şimdilerde 79 yaşında olan ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Deniz Türkali bakın hangi şarkıcının annesiymiş...

İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Başrollerini Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filmi, yediden yetmişe herkesin beğenisini toplamıştı.

İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN KONUSU

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

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İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali'ydi.

İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Deniz Türkali'nin geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.

İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızının şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

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