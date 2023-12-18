Giriş Tarihi: 18.12.2023 06:46

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Duyanlar çok şaşırdı

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim... 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte ünlü isimlerin çocukları...