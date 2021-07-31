İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay 1 aylık oldu! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...

Lise yıllarında tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini veren çift, geçen ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alan İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımda bulunuyor. Son olarak çiçeği burnunda anne Beşen, bir aylık olan oğluyla yeni pozlarını yayınladı. Çiftin aile pozlarına beğeni yağdı.