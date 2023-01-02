Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
12:03
Ateş başında romantik dakikalar! İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk paylaşım geldi!
Kuş Uçuşu dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, sık sık aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyor. 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İbrahim Çelikkol son olarak Instagram hesabından sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.İkilinin ateş başındaki romantik anlarına ise beğeni yağdı.