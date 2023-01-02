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Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 12:03

Ateş başında romantik dakikalar! İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk paylaşım geldi!

Kuş Uçuşu dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, sık sık aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyor. 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İbrahim Çelikkol son olarak Instagram hesabından sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.İkilinin ateş başındaki romantik anlarına ise beğeni yağdı.

Ateş başında romantik dakikalar! İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk paylaşım geldi!

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında sona ermiş, yakışıklı oyuncunun Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Ateş başında romantik dakikalar! İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk paylaşım geldi!

Siyah Beyaz Aşk dizisiyle dostlukları başlayan Çelikkol ile Akalay dizi bittikten sonra Kuş Uçusu dizisinde rol aldı.

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Ateş başında romantik dakikalar! İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk paylaşım geldi!

İzleyici yıllar sonra ikiliyi tekrar bir arada gördü ve birbirlerine çok yakıştırıldı.

Ateş başında romantik dakikalar! İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk paylaşım geldi!

Aralarındaki dostluk bağı kopmayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmıştı.

Ateş başında romantik dakikalar! İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk paylaşım geldi!

Birbirlerine çok yakıştırılan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hayranları tatil pozlarının ardından oldukça heyecanlanmış ve akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar?' soruları gelmişti.

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