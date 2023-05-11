Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:09

İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde eşi Filiz Erkal'dan duygu yüklü paylaşım... Sadece 12 gün görebildiği kızı Elif Su kocaman oldu!

İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli bugün 6 yıl oldu. Unutulmaz şarkılarda imzası bulunan sanatçı İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anılıyor. 2017 yılında hayatını kaybeden Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sanatçının ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. "Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su şimdilerde kocaman oldu... İşte İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın özlem dolu paylaşımı...