Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:07
İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem ile Bebek'te görüntülendi. Baba kız, keyifli halleriyle dikkat çekti. Ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay gözlerden uzak büyüseler de sevenleri tarafından çok merak ediliyor. Babasıyla gezintiye çıkan 19 yaşındaki İrem Kutluay, ilgi odağı oldu…