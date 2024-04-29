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Haberler Galeri İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:07

İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem ile Bebek'te görüntülendi. Baba kız, keyifli halleriyle dikkat çekti. Ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay gözlerden uzak büyüseler de sevenleri tarafından çok merak ediliyor. Babasıyla gezintiye çıkan 19 yaşındaki İrem Kutluay, ilgi odağı oldu…

İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…

Demet Şener'in eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu var. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.

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İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…

Spor dünyasının iki önemli ismi BJK Başkanı Hasat Arat ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te karşılaştı. Kızı İrem Kutluay ile Bebek'te gezintiye çıkan Kutluay, Arat'ı görünce yanına gitti. İkili, spor üzerine ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilere poz veren Kutluay, eski eşi Demet Şener ile yaşadığı nafaka sorunu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…
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İbrahim Kutluay ile kızı İrem Kutluay böyle görüntülendi! Demet Şener ile nafaka krizi yaşayan İbrahim Kutluay o soruya…
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