İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri bakın kime benziyormuş!

Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
11:37
9 torun sahibi İbrahim Tatlıses'in 10 ve 11. torunları da dünyaya geldi! Haberi alan dede İbrahim Tatlıses soluğu hastanede aldı. Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin ikizleri de sağlıkla dünyaya geldi. Oğullarına babalarının ismini veren çiftten İdo Tatlıses, ilk paylaşımı da yapmıştı. Hastaneye ziyarete giden dede İbrahim Tatlıses ise bombayı patlattı! Bakın İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri kime benziyormuş...