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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri bakın kime benziyormuş!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:37

İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri bakın kime benziyormuş!

9 torun sahibi İbrahim Tatlıses'in 10 ve 11. torunları da dünyaya geldi! Haberi alan dede İbrahim Tatlıses soluğu hastanede aldı. Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin ikizleri de sağlıkla dünyaya geldi. Oğullarına babalarının ismini veren çiftten İdo Tatlıses, ilk paylaşımı da yapmıştı. Hastaneye ziyarete giden dede İbrahim Tatlıses ise bombayı patlattı! Bakın İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri kime benziyormuş...

İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri bakın kime benziyormuş!

Dede İbrahim Tatlıses açıkladı! Güzel gelini Yasemin Şefkatli ile oğlu İdo Tatlıses'in ikizleri kime Benziyor....

İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri bakın kime benziyormuş!

Oğlu İdo Tatlıses'e düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'yi de el üstünde tutuyor.

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İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri bakın kime benziyormuş!

9 torun sahibi İbrahim Tatlıses'e 10 ve 11. torunlarını oğlu İdo ile gelini Yasemin verdi.

İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri bakın kime benziyormuş!

Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İbrahim Tatlıses bombayı patlattı! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri bakın kime benziyormuş!

Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin ikizleri de sağlıkla dünyaya geldi.

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