Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
10:08
İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses 'Akli melekelerim yerinde' demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!
Magazin gündemi bu olayı konuşuyor… Torunu Mert Tatlıses'e açtığı davayı kazanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, oğlu Ahmet Tatlıses'ten bir tepki daha geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Ahmet Tatlıses, son olarak babasının "Bana 'akli melekeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. Beş hastane dolaştım, 'sağlamdır' raporu aldım" açıklamasına avukatı aracılığıyla cevap verdi.