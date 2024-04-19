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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses 'Akli melekelerim yerinde' demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:08

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses 'Akli melekelerim yerinde' demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!

Magazin gündemi bu olayı konuşuyor… Torunu Mert Tatlıses'e açtığı davayı kazanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, oğlu Ahmet Tatlıses'ten bir tepki daha geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Ahmet Tatlıses, son olarak babasının "Bana 'akli melekeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. Beş hastane dolaştım, 'sağlamdır' raporu aldım" açıklamasına avukatı aracılığıyla cevap verdi.

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses ’Akli melekelerim yerinde’ demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile son yıllarda yıldızı bir türlü barışmıyor.

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses ’Akli melekelerim yerinde’ demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses, oğlunun zehir zemberek sözlerinin ardından TV 8'de Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programına açıklama yaparak; "Ahmet, bana 'akli melekeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. 'Sağlamdır' raporu almak için beş tane hastane dolaştım. Hepsi, 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse, bin 500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi. Ahmet şimdi görecek! Baba-oğul ilişkisi nasılmış, görecek. Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum, ama reddi miras yapacağım. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!" demişti.

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İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses ’Akli melekelerim yerinde’ demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Ahmet Tatlıses, son olarak avukatı aracılığıyla basın açıklaması yaptı. "Son günlerde Sayın Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses arasında devam eden hukuki süreçler ile ilgili basına yansımış gelişmeler üzerine tarafımızca açıklama yapmak ve devam eden hukuki süreçler ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur" şeklinde başlayan paylaşımda; şu ifadeler yer aldı:

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses ’Akli melekelerim yerinde’ demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!

Müvekkil Sayın Ahmet Tatlıses tarafından babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması talebi içeren dava dosyasında, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Ancak iş bu sağlık raporlarının düzenlenmesine vesile olan tıbbi muayenelerin en kapsamlısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmış ve kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir. Sürecin devamında İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce İbrahim Tatlıses'in adli tip kurumuna sevkine karar verilmiş, ancak İbrahim Tatlıses adli tıp kurumunca verilmiş olan randevu günlerine iki kez uymayıp yargılama sürecini yavaşlatmış ve neticeten yine kendisi için verilmiş randevu günlerinden farklı bir tarihte adli tıp kurumuna gitmiştir.

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasında sular bir türlü durulmuyor! İbrahim Tatlıses ’Akli melekelerim yerinde’ demişti! Ahmet Tatlıses’ten jet yanıt geldi!

"KÖTÜ NİYETLİ VE GERÇEK DIŞIDIR"

"Bahse konu davanın, taraflar için öneminin son derece yüksek olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca İbrahim Tatlıses üzerinde oldukça kapsamsız bir muayene sonucunda rapor tanzim edilmiş olup iş bu rapora karşı da itiraz haklarımızı kullanıp, İbrahim Tatlıses hakkında kapsamlı bir sağlık durumu raporu aldırılmasını talep edeceğimizi duyurmak isteriz. Bununla beraber İbrahim Tatlıses, 29 Haziran 2022 tarihinden beri devam eden yargılama sürecinde yapılmış olan duruşmaların hiçbirine katılmamış ve dolayısı ile hakim karşısına çıkmamıştır. Anlaşılacağı üzere İbrahim Tatlıses'in basın organlarında yer alan 'Ahmet, bana akli dengeleri yerinde değil diyerek iftira attı. Sağlamdır raporu almak için beş tane hastane dolaştık. Hepsi akıl sağlığı yerindedir raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor dedi.' şeklindeki beyanlarının tümü kötü niyetli ve gerçek dışı beyanlardır."

"Ek olarak bahse konu davanın başından itibaren yalnızca Sayın İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı sebebiyle değil, ekonomik irade biçiminin, alkol ile kumar bağımlılığının kendisini yoksulluğa düşürme tehlikesi olduğunu ve bu sebeple kendisinin, çevresinde bulunan art niyetli şahıslardan korunması amaçlı açıldığı gerek müvekkil gerekse tarafımızca defalarca ifade edilmiştir."

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