İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın güzelleri güzeli kızı Melek Zübeyde evli, mutlu, çocuklu... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı ve torunları!

Giriş Tarihi: 14.06.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
06:51
Oğlu İdo'nun ikizleri ile yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan 3'ü ise güzel kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan. Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde, her zaman magazinden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Annesi Perihan Savaş, babası İbrahim Tatlıses olan Melek Zübeyde Akkaş kardeşi İdo Tatlıses'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Güzelliği ve zarafeti ile annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Melek Zübeyde Akkaş'tan eşi ile aşk pozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş...