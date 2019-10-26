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  • İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... 'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

konserinde sahneye çıkıp şarkı söyleyince dokuz yaşında keşfedildi. 13 yaşında olarak tanıdığımız arabesk albümü yaptı. Sonra, yıllarca ortalarda görünmedi. Konservatuvar okudu, caz piyanisti ve solisti oldu... İşte Buse Türker'in film gibi hikayesi...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:19
İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

'in hikayesi hani bizim 'şarkıcılı' yerli filmlerden farksız... Çocuk yaşta keşfediliyor sesi. Hem de ne keşfedilmek! Doğuştan müziğe yetenekli bir kere, yaşına 10 numara büyük acılı şarkılar söylemeye meraklı. Ailesiyle Kemer'de tatil yaptıkları bir dönem, konserine denk geliyorlar. Ailece gidiyorlar... dokuz yaşında. Sahneye elinde bir demet çiçekle çıkıyor, İbrahim Tatlıses'e takdim etmek üzere. Şirin mi şirin, sarışın, renkli gözlü bir kız çocuğu. Herkes çok seviyor. Tatlıses "Bir de şarkı söyle bize" diyor. Hani ne isterse kabilinden. "Mini mini bir kuştur" falan...

İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

Ama iş öyle olmuyor. Buse başlıyor, dönemin çok popüler türküsü Berivanım'ı söylemeye. Nasıl söylemek hem de... Orkestra duramıyor, onlar da eşlik ediyor. Hatasız, orkestraya gayet uyumlu bir şekilde söylüyor Buse. Dinleyenlerde de, Tatlıses'te de gözyaşları fora... Sahneden inince oluyor ne olduysa. Tam da bizim eski filmlerdeki gibi; menajerler, yapımcılar, televizyoncular sıraya girip kartlar veriyor aileye, "Bizi mutlaka arayın" diye. Sonrasında neredeyse her hafta kendini bir televizyon programında, büyüklerin dünyasında, onların his dünyasına hitap eden şarkılar söylerken buluyor kendini Buse... En ağır arabeskten Türk Sanat Müziği'ne...

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İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

MUTLU OL YETER!
Çok değil birkaç sene sonra, Buse 13 yaşındayken bir de albüm çıkarıyor. Canlı Canlı adı albümün. Piyasanın tabiriyle 'çıkış şarkısı' Mutlu Ol Yeter... 'inden Müslüm Gürses'ine arabeskin krallarının, babalarının söylediği şarkı bu kez 'nin sesiyle yankılanıyor radyolarda, televizyonlarda. Bir de klip çekiliyor şarkıya. Ortaokula giden Buse, kantine tost almaya indiğinde mesela, televizyonda kendi klibini görüyor. Arkadaşları seviniyor, alkışlıyor falan. Buse'nin ağzı kulaklarında...

İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

Akabinde, aslında "Küçük falanca" furyasına 80'lerden beri pek bir alışık olan memleketimizin medyasında tartışmalar bile çıkıyor. "Bu yaşta çocuk nasıl böyle şarkılar söyler, hatta TV'lere çıkar" diye... Zaten Buse ve ailesinin de bu işe öyle devam etme niyetleri yok. Yeni albüm teklifi de geliyor bu arada. Hem de döneme göre iyi bir maddi teklifle. Aile giriyor devreye. Buse'nin adamakıllı bir müzik eğitimi almasına karar veriyorlar. Doğuştan müziğe olağanüstü kabiliyeti olan bu çocuk müziğin derinlerine dalsın istiyorlar...

İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

Buse Bursalı. Ailesiyle Bursa'da yaşıyor... Şehirdeki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ne kaydoluyor. Bu arada unutmadan söyleyelim, küçük yaşlarından itibaren de bir yandan kanun çalıyor. Kısa bir süre ders alıp kendi ilerletiyor. Yani sesin dışında enstrümana da kabiliyetli. Gerisini o anlatsın...

İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

KONSERVATUVAR YILLARI
"Okulla birlikte özel piyano ve solfej derslerine başladım. Piyano ve solfej dersleriyle birlikte klasik müzik ve caz hayatıma girmişti. Ciddi bir ses eğitimi almak istiyordum ve opera okumalıyım diye düşündüm. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Bölümü'nü kazandım. Lynn Trepel Çağlar'dan şan dersleri aldım. Lisans eğitimim devam ederken bir yandan çeşitli orkestralarda solist olarak yer aldım ve sonrasında piyano-vokal performansları yaptığım kendi sahnelerim başladı."

İbrahim Tatlıses konserinde sahneye çıkıp şarkı söylediğinde dokuz yaşındaydı... Buse Türker'in arabeskten caza uzanan hikayesi!

İstanbul günleri konservatuvarla birlikte başlıyor Buse'nin. Hatta o dönem bir yıl kadar ünlü ENBE Orkestrası'nın solistliğini yapıyor.

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