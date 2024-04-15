İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Aydemir Akbaş'a ziyaret! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Yıldız, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: "Şuraya da bir yakışıklıyla kutlanmış bir bayram fotoğrafı koyalım. Aydoşumla bayram hatıramız. Aydemir Abi çok güzel, çok özel bir adamdır. Bendeki yeri de çok ayrıdır. Önümüzdeki hafta küçük bir tedavi süreci var, dualarınızı eksik etmeyin lütfen."