Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:29
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Aydemir Akbaş'a ziyaret! "Dualarınızı eksik etmeyin"
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı. Açıklamasının ardından Akbaş'a sevenlerinden geçmiş olsun mesajları yağmıştı. 86 yaşındaki Aydemir Akbaş'ı İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ziyaret etti. Uzun uzun Aydemir Akbaş ile sohbet eden Ayşegül Yıldız o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.