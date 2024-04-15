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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Aydemir Akbaş'a ziyaret! "Dualarınızı eksik etmeyin"
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:29

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Aydemir Akbaş'a ziyaret! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı. Açıklamasının ardından Akbaş'a sevenlerinden geçmiş olsun mesajları yağmıştı. 86 yaşındaki Aydemir Akbaş'ı İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ziyaret etti. Uzun uzun Aydemir Akbaş ile sohbet eden Ayşegül Yıldız o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Aydemir Akbaş’a ziyaret! Dualarınızı eksik etmeyin

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber gelmişti. 86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Aydemir Akbaş’a ziyaret! Dualarınızı eksik etmeyin

Aydemir Akbaş, kötü haberi yayınladığı Instagram hesabından şu ifadelere yer vermişti:

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Aydemir Akbaş’a ziyaret! Dualarınızı eksik etmeyin

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Aydemir Akbaş’a ziyaret! Dualarınızı eksik etmeyin

Son olarak İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Ramazan Bayramı'nda Aydemir Akbaş'ı ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan Aydemir Akbaş’a ziyaret! Dualarınızı eksik etmeyin

Yıldız, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: "Şuraya da bir yakışıklıyla kutlanmış bir bayram fotoğrafı koyalım. Aydoşumla bayram hatıramız. Aydemir Abi çok güzel, çok özel bir adamdır. Bendeki yeri de çok ayrıdır. Önümüzdeki hafta küçük bir tedavi süreci var, dualarınızı eksik etmeyin lütfen."

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