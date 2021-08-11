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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son pozu sosyal medyayı salladı! Filtreli paylaşımıyla Ayşegül Yıldız'ı tanımak imkansız...
Giriş Tarihi: 11.08.2021 08:00 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 08:01

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son pozu sosyal medyayı salladı! Filtreli paylaşımıyla Ayşegül Yıldız'ı tanımak imkansız...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İmaj değişikliğine giden, son halini Instagram hesabından yayınlayan Yıldız, fotoğrafına filtre uygulayınca olanlar oldu. Bambaşka birine dönüşen Ayşegül Yıldız'ın son haline takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Ayşegül Yıldız'ın dikkat çeken o pozu...

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın son pozu sosyal medyayı salladı! Filtreli paylaşımıyla Ayşegül Yıldız’ı tanımak imkansız...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın son pozu sosyal medyayı salladı! Filtreli paylaşımıyla Ayşegül Yıldız’ı tanımak imkansız...

Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın son pozu sosyal medyayı salladı! Filtreli paylaşımıyla Ayşegül Yıldız’ı tanımak imkansız...

İmaj değişikliğine giden Yıldız, saç rengini yeniledi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın son pozu sosyal medyayı salladı! Filtreli paylaşımıyla Ayşegül Yıldız’ı tanımak imkansız...

Son halini filtreli bir pozuyla yayınlayan ünlü isim, sosyal medyayı salladı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın son pozu sosyal medyayı salladı! Filtreli paylaşımıyla Ayşegül Yıldız’ı tanımak imkansız...

Paylaşımına, "Yeni saç renkleri deniyoruz" mesajını not düşen Ayşegül Yıldız, güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

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