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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter'den şok karar! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah için gün sayıyordu...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 10:21

'in kızı ve nişanlısı 'den şok karar! ve nikah için gün sayıyordu...

'in kızı , bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda babası İbrahim Tatlıses'le ev yüzünden sıkıntılar yaşayan , şimdi de aşk hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun süredir bir dargın bir barışık olarak aşk yaşayan müzisyen ile genç şarkıcı Dilan Çıtak, bir kez daha ilişkilerini sonlandırdı. Nikah masasına oturması beklenirken nişanı da atan ünlü çift, sosyal medyadan birbirlerini silerek ilişkilerine noktayı koydu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter'den şok karar! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah için gün sayıyordu...

'in kızı , bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda babası İbrahim Tatlıses'le ev yüzünden sıkıntılar yaşayan , şimdi de aşk hayatıyla adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter'den şok karar! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah için gün sayıyordu...

Habertürk'ün haberine göre; uzun yıllardır çalkantılı birliktelik yaşayan Tatlıses ile ilişkilerine bir kez daha nokta koydu.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter'den şok karar! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah için gün sayıyordu...

Geçtiğimiz aylarda, evlilikle ilgili "Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, akışına bıraktık" diyen müzisyen çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter'den şok karar! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah için gün sayıyordu...

Çıtak ve Dörter, biten ilişkilerinin ardından sosyal medyada birbirilerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını da sildi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter'den şok karar! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah için gün sayıyordu...

PANDEMİ DÜĞÜN ERTELETMİŞTİ

Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişlerdi.

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