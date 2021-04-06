İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter'den şok karar! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah için gün sayıyordu...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda babası İbrahim Tatlıses'le ev yüzünden sıkıntılar yaşayan Dilan Çıtak, şimdi de aşk hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun süredir bir dargın bir barışık olarak aşk yaşayan müzisyen Levent Dörter ile genç şarkıcı Dilan Çıtak, bir kez daha ilişkilerini sonlandırdı. Nikah masasına oturması beklenirken nişanı da atan ünlü çift, sosyal medyadan birbirlerini silerek ilişkilerine noktayı koydu.