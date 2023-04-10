İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına "Babasının kopyası" yorumları yağdı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, kocaman oldu. Annesi Ayşegül Yıldız'ın sık sık paylaşım yaptığı Elif Ada'nın pozlarını görenler, "Babasının kopyası" yorumlarında bulunuyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'ten annesi Ayşegül Yıldız ile yeni paylaşım geldi. Anne-kızın pozuna kısa sürede beğeni yağdı, görenler "Aynı babası" yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son hali...