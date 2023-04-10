Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
10:24
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanan Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Elif Ada, 11 yaşına girdi. Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'nın doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir notla kutladı. İşte Ayşegül Yıldız'ın Elif Ada'nın doğum gününden yaptığı peş peşe paylaşımlar…