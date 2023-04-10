Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:24

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına "Babasının kopyası" yorumları yağdı!

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanan Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Elif Ada, 11 yaşına girdi. Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'nın doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir notla kutladı. İşte Ayşegül Yıldız'ın Elif Ada'nın doğum gününden yaptığı peş peşe paylaşımlar…

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız’ın paylaşımına Babasının kopyası yorumları yağdı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, kocaman oldu. Annesi Ayşegül Yıldız'ın sık sık paylaşım yaptığı Elif Ada'nın pozlarını görenler, "Babasının kopyası" yorumlarında bulunuyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'ten annesi Ayşegül Yıldız ile yeni paylaşım geldi. Anne-kızın pozuna kısa sürede beğeni yağdı, görenler "Aynı babası" yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son hali...

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız’ın paylaşımına Babasının kopyası yorumları yağdı!

İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız’ın paylaşımına Babasının kopyası yorumları yağdı!

2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor.

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız’ın paylaşımına Babasının kopyası yorumları yağdı!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız’ın paylaşımına Babasının kopyası yorumları yağdı!

Bir ay önce İstanbul'a dönen Ayşegül Yıldız, "Kızımı büyüttüm, yeniden İstanbul'a yerleştik" demişti.

SON DAKİKA