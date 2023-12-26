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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Değişimi ile dikkat çeken Dilan Çıtak'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:53

İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Değişimi ile dikkat çeken Dilan Çıtak'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Şarkıcı Dilan Çıtak'ın annesi merak konusu oldu. Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim? İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesini gören hayran kaldı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi ile pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Değişimi ile dikkat çeken Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak konusu oldu. 90'lı yıllarda yaşadığı kısa süreli ilişkiden dünyaya gelmişti... Kabul etmesi yıllar aldı...

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Değişimi ile dikkat çeken Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Uzun yıllar sonra Tatlıses'in kızı olarak ortaya çıkan Dilan Çıtak ve annesinin pozuna beğeni yağdı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Değişimi ile dikkat çeken Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Değişimi ile dikkat çeken Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Değişimi ile dikkat çeken Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak verdiği kilolar sonrası değişimiyle konuşulan Dilan Çıtak ilgi odağı olmuştu.

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