Giriş Tarihi: 18.05.2023 13:42
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
13:43
İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!
İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı.İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gündeme geldi. Sahne performansı ve sesiyle adından söz ettiren Dilan Çıtak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti. Tatlıses, "Yeter artık" mesajıyla tepkisini dile getirdi.