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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!
Giriş Tarihi: 18.05.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 13:43

İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı.İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gündeme geldi. Sahne performansı ve sesiyle adından söz ettiren Dilan Çıtak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti. Tatlıses, "Yeter artık" mesajıyla tepkisini dile getirdi.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 12 Ekim'de sekiz yıllık müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile hayatını birleştirmişti.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!

"DÜĞÜN GÜNÜ OLAY ÇIKARDI"

Dilan Çıtak, babasının soyadı Tatlıses'e, evlendikten sonra Dörter'in de eklenmesi hakkında, "Sosyal medyada yanlışlıkla Dilan Çıtak yapmışım. Bir olay çıkardı düğün günü! 'Ben soyadımı almanı bekliyordum' dedi. Ben de 'Sen ne meraksız görünen meraklıymışsın' dedim. Sosyal medyada 30 gün sonra yazıyı değiştirebiliyormuşsun, benim haberim yok. Gün saymış. Otuzuncu gün 'Hadi yazsana Dörter' dedi. Dörter yazdırmak için çok uğraştı neyse" sözleriyle itirafta bulunmuştu.

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İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!

BAŞARISINA GELEN YORUMLARDAN RAHATSIZ
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu. Ancak genç şarkıcı, başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız. Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!

"20 YILDIR MÜZİK YAPIYORUM"

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!

"SİZE YARANILMAZ"

Çıtak açıklamasının devamında şunları söyledi:

Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı.

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