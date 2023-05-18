İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses yorumlara isyan etti!

"SİZE YARANILMAZ"

Çıtak açıklamasının devamında şunları söyledi:

Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı.