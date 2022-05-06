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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi bakın kim!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 15:39

İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi bakın kim!

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Dilan Çıtak, son olarak İbo Show'a konuk olunca annesi de merak edildi. Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim? İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesini gören hayran kaldı. Dilan Çıtak'ın annesi ile pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi bakın kim!

İbo Show'a konuk olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak konusu oldu. Uzun yıllar sonra Tatlıses'in kızı olarak ortaya çıkan Dilan Çıtak ve annesinin pozuna beğeni yağdı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi bakın kim!

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi bakın kim!

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi bakın kim!

Dilan Çıtak, son olarak İbo Show'a konuk olunca annesi de merak edildi.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi bakın kim!

Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim?

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