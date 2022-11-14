Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
14:31
İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak'ın bu hali bambaşka!
İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Son olarak 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile görkemli bir düğünle dünyaevine giren Dilan Çıtak yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı. En son 14 yaşında fön çektirdiğini belirten şarkıcının son hali görenleri şaşırttı. İşte kıvırcık saçlarıyla babası İbrahim Tatlıses'e de benzetilen Dilan Çıtak'ın yeni imajı...