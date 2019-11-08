İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

Genç şarkıcı İdo Tatlıses bedelli askerlik yasasından faydalanan ünlü isimlerden oldu. İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, Tekirdağ'daki Ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafına espirili bir dille "Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!" yorumunu yapmıştı. 27 yaşındaki şarkıcı İdo Tatlıses yemin etti. Yemin töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan İdo Tatlıses'in hayranlarından beğeni yağdı. İdo Tatlıses'in yemin törenine arkadaşları ve sevgilisi Yasemin Şevkatli katıldı. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in yemin töreninden fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları...