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  • İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

’in oğlu yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi de katıldı...

Genç şarkıcı bedelli askerlik yasasından faydalanan ünlü isimlerden oldu. 'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, 'daki Ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafına espirili bir dille "Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!" yorumunu yapmıştı. 27 yaşındaki şarkıcı İdo Tatlıses yemin etti. Yemin töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan İdo Tatlıses'in hayranlarından beğeni yağdı. İdo Tatlıses'in yemin törenine arkadaşları ve sevgilisi katıldı. İşte İdo Tatlıses'in yemin töreninden fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 16:39
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

Genç şarkıcı bedelli askerlik yasasından faydalanan ünlü isimlerden oldu. 'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, 'daki Ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafına espirili bir dille "Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!" yorumunu yapmıştı. 27 yaşındaki şarkıcı İdo Tatlıses yemin etti. Yemin töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan İdo Tatlıses'in hayranlarından beğeni yağdı. İdo Tatlıses'in yemin törenine arkadaşları ve sevgilisi katıldı. İşte İdo Tatlıses'in yemin töreninden fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları...

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

MAZHAR ALANSON - KADİR İNANIR

Alanson (sağda) ve Kadir İnanır meğer asker arkadaşıymış.

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İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

KEMAL SUNAL

Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

Kemal Sunal'ın askerlik albümünden bir kare.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

ANDREY POLYANIN

atv'de yayınlanan"Elin Oğlu" programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin'in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul'da askerlik yaptığı ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı'nda tamamlayan Polyanin, "Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım" diyor.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses yemin etti! İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şevkatli de katıldı...

Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya'ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin "Kalk Gidelim" dizisi ve "Kırımlı" filminde rol almıştı.

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