Giriş Tarihi: 20.06.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 06:49

İbrahim Tatlıses'in prensesi Elif Ada büyüdü de babasına takdir getiriyor! İbrahim Tatlıses’ten kızı Elif Ada ile gurur paylaşımı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, kocaman oldu. Geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı kendi programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses, utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Okulların tatil olması ile babasının yanına koşan Elif Ada aldığı takdir belgesi ile de İbrahim Tatlıses'i gururlandırdı. "Aferin sana altın ufağım" diyen İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz tatilinde babası ile bol bol vakit geçirecek olan Elif Ada Tatlıses'e düşkünlüğü ile biliniyor. Babası İbrahim Tatlıses ile sık sık paylaşımda bulunan Elif Ada sevgisini dile getiriyor. İbrahim Tatlıses de küçük kızı Elif Ada'yı hiç yanından ayırmıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın babasına benzerliği de dikkat çekiyor.