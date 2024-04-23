İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’i görenlerin nutku tutuldu! Tam bir esmer güzeli!

Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
08:08
Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var... İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in güzelliğiyle hayran bırakan torunu Berfin sosyal medyada ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin tam bir esmer güzeli. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği İbrahim Tatlıses'in güzel torunu Berfin...