Giriş Tarihi: 06.10.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 11:34

İbrahim Tatlıses'ten kızına "Böyle güzel gülen bir Elif Ada gördünüz mü?" İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada büyüdü!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, kocaman oldu. Geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı kendi programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses, utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Yaz tatilinde babası ile vakit geçiren Elif Ada babasına düşkünlüğü ile dikkat çekiyor. Babası İbrahim Tatlıses ile sık sık paylaşımda bulunan Elif Ada sevgisini dile getiriyor. İbrahim Tatlıses de küçük kızı Elif Ada'yı hiç yanından ayırmıyor. Son olarak İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile paylaşımda bulunarak benzerliklerine vurgu yaptı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın son hali ilgi çekti.