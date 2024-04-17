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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı'yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 21:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 21:18

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı'yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. İbrahim Tatlıses'in Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı'nın ünlü sanatçıya ait oturduğu evden mahkeme kararıyla çıkarılması sonrası tarafların açıklamaları magazin gündeminde yer aldı. Yaşanan evden çıkarma olayı sonrası Ahmet Tatlı, sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla gerginliği artırdı. Bugün ise İbrahim Tatlıses, bir açıklama yaptı. İşte İbrahim Tatlıses'in magazin gündemine oturan o açıklaması!

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile son yıllarda yıldızı bir türlü barışmıyor.

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!

6 yıldır dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki dairede oturan torun Mert Tatlı babası ile dedesinin arasındaki kavganın yanan tarafı oldu. İbrahim Tatlıses, torununu oturduğu evden mahkeme kararıyla çıkarttırdı.

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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!

İLK AÇIKLAMA AHMET TATLI'DAN GELDİ

Yaşanan krizden sonra Ahmet Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Ahmet Tatlı, çok sert açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!

İBRAHİM TATLISES'TEN SERT AÇIKLAMA!

Bugün ise İbrahim Tatlıses, oğluna sert bir şekilde cevap verdi.

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!

"REDDİ MİRAS YAPACAĞIM"

Tatlıses açıklamasında, "Bana 'akli melekesi yerinde değil' diye iftira attı. 'Sağlam' raporu almak için 5 hastane dolaştım, hepsi 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de Adli Tıp'tan rapor aldım. Şimdi görecek, baba-oğul ilişkisi nasılmış? Bodrum'daki 4 evi de ondan alacağım. Reddi-miras yapacağım. Verdiğim 7 dükkanı batırdı. Kardeşlerinin malına da çökmüş. Artık yok öyle beleş hayat" ifadelerini kullandı.

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