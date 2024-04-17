İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!

"REDDİ MİRAS YAPACAĞIM"

Tatlıses açıklamasında, "Bana 'akli melekesi yerinde değil' diye iftira attı. 'Sağlam' raporu almak için 5 hastane dolaştım, hepsi 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de Adli Tıp'tan rapor aldım. Şimdi görecek, baba-oğul ilişkisi nasılmış? Bodrum'daki 4 evi de ondan alacağım. Reddi-miras yapacağım. Verdiğim 7 dükkanı batırdı. Kardeşlerinin malına da çökmüş. Artık yok öyle beleş hayat" ifadelerini kullandı.