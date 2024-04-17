Giriş Tarihi: 17.04.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
21:18
İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı'yla gerginliği tırmandıran jet açıklama! İbrahim Tatlıses: Reddi miras yapacağım!
İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. İbrahim Tatlıses'in Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı'nın ünlü sanatçıya ait oturduğu evden mahkeme kararıyla çıkarılması sonrası tarafların açıklamaları magazin gündeminde yer aldı. Yaşanan evden çıkarma olayı sonrası Ahmet Tatlı, sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla gerginliği artırdı. Bugün ise İbrahim Tatlıses, bir açıklama yaptı. İşte İbrahim Tatlıses'in magazin gündemine oturan o açıklaması!