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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu paylaşım! "Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!
Giriş Tarihi: 01.09.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 14:17

İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu paylaşım! "Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8 kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü. Tedavisi tamamlandıktan sonra sahneye çıkan Tatlıses'in sahnede ilk sözleri ise, "Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu" olmuştu. Ayaklarının alçıda olan halini paylaşan İbrahim Tatlıses'ten manidar bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu paylaşım! Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in içerisinde olduğu araç, 25 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp savrulmuştu. Tatlıses, 8 kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü.

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu paylaşım! Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in çocukları ise büyük şok yaşamıştı.Tatlıses'in çocukları olay yerine koşmuştu.

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İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu paylaşım! Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

İbrahim Tatlıses, hastane odasından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu paylaşım! Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!

SAHNEYE AYAKLARI SARGILI ÇIKTI
İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamına taburcu olduktan sonra ambulansla sahne alacağı restorana götürülmüştü.

İbrahim Tatlıses, iki ayağında alçıyla Çeşme'de sahne aldı | Video

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu paylaşım! Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!

Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söylemişti.

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