Giriş Tarihi: 01.09.2022 14:11
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
14:17
İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu paylaşım! "Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8 kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü. Tedavisi tamamlandıktan sonra sahneye çıkan Tatlıses'in sahnede ilk sözleri ise, "Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu" olmuştu. Ayaklarının alçıda olan halini paylaşan İbrahim Tatlıses'ten manidar bir paylaşım geldi. İşte detaylar...