Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "İbram şu zımpırtıyı al oğlum..." Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 15:11

"İbram şu zımpırtıyı al oğlum..." Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!

24 yıl önce kaybettiğimiz usta sanatçı Kemal Sunal'ın hiç kuşkusuz en sevilen filmlerinden olan Kapıcılar Kralı, tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğmaya devam ediyor. Hafızalara kazınan ''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." replikleriyle dillere pelesenk olan Kapıcılar Kralı'nın minik yıldızları aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı, bakın nasıl değişti... Filmin iki çocuk oyuncusu yıllar sonra aynı apartmanın önünde buluştu... İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...

İbram şu zımpırtıyı al oğlum... Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!

2000 yılında aramızdan ayrılan ama filmleri ile 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran Kemal Sunal ardından ölümsüz eserler bıraktı. Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında hiç kuşkusuz Kapıcılar Kralı da ilk sıralarda yer alır. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı tekrarlarıyla kahkahaya boğmaya devam ediyor.

İbram şu zımpırtıyı al oğlum... Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!

1976 yapımı film aradan geçen 47 yılda hala severek izleniyor. Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı Kemal Sunal uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbram şu zımpırtıyı al oğlum... Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

İbram şu zımpırtıyı al oğlum... Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

İbram şu zımpırtıyı al oğlum... Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti.

SON DAKİKA