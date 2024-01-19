"İbram şu zımpırtıyı al oğlum..." Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!

Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
15:11
24 yıl önce kaybettiğimiz usta sanatçı Kemal Sunal'ın hiç kuşkusuz en sevilen filmlerinden olan Kapıcılar Kralı, tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğmaya devam ediyor. Hafızalara kazınan ''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." replikleriyle dillere pelesenk olan Kapıcılar Kralı'nın minik yıldızları aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı, bakın nasıl değişti... Filmin iki çocuk oyuncusu yıllar sonra aynı apartmanın önünde buluştu... İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...